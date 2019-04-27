مصرع أم وطفلها وإصابة زوجها إثر حادث سير بكورنيش الأسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد كورنيش الإسكندرية حادث سير أسفر عن مصرع ربة منزل وطفلها البالغ من العمر 5 سنوات وأصيب زوجها بإصابات خطيرة بمختلف أنحاء الجسم بعدما صدمتهم سيارة ملاكي يقودها طالب أثناء عبورهم طريق كورنيش الإسكندرية.

البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق الكورنيش أمام فندق 26 يوليو بمنطقة سان ستيفانو بدائرة القسم، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل والمرور وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أنه أثناء عبور كل من المدعو حسن صلاح، موظف، وزوجته سماح إبراهيم السيد، 35 عاما، ربة منزل، ونجلهما عمرو حسن صلاح، 5 سنوات، الطريق المشار إليه صدمتهم سيارة وفر قائدها هاربا.

أسفر الحادث عن وفاة الزوجة على الفور وطفلها بعد نقله للمستشفى وإصابة الزوج بكسر بضلوع الصدر واشتباه كسر بالكتف الأيسر وتجمع هوائي ودموي بالرئة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، والمصاب إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.