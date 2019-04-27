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السبت، 27 أبريل 2019 12:50 م
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محافظ الوادي الجديد ومدير الأمن يهنئان أقباط المحافظة بعيد القيامة المجيد

السبت، 27 أبريل 2019 12:24 م
محافظ الوادي الجديد ومدير الأمن يهنئان أقباط المحافظة بعيد القيامة المجيد خلال الاجتماع
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد يرافقه اللواء محمد كمال  مدير أمن المحافظة وعدد من القيادات الأمنية بزيارة لمقر إيبارشية الوادى الجديد بمدينة الخارجة، وذلك لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات وكذلك لجميع أبناء الشعب المسيحى بالمحافظة .

وأكد الزملوط خلال لقائه مع أرسانيوس على سلامة وقوة النسيج الوطنى المصرى بين أبنائه من المصريين، وأن المحبة والمودة راسخة بين أبناء الشعب الواحد على مر العصور، وأن المصريين جميعا يعملون معا لتحقيق التنمية الحقيقية فى كافة المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن.

ومن جانبه أعرب الأنبا أرسانيوس عن سعادته لهذه الزيارة والتى تؤكد على حرص واهتمام المحافظ الدائم للتواصل مع أبنائه من الشعب المسيحى فى كافة المناسبات ، متمنياً  لجميع أهالى المحافظة كل الخير والسلام والمحبة وأن يعم المحافظة التقدم والازدهار تحت قيادته الرشيدة والحكيمة.

 
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