محافظ الدقهلية: مستعدون وجاهزون لشم النسيم بالحدائق و المنتزهات

استعدت حدائق ومنتزهات الدقهلية لاستقبال المواطنين خلال إجازة شم النسيم وذلك بأعمال النظافة والدهانات وتهذيب الحشائش وتنفيذ خطة التجميل، كما استعد مصيف جمصة لاستقبال المواطنين.

صرح بذلك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وأضاف أنه تم رفع جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة لاستقبال الرواد، وأن قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء اتخذا الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أية أعطال وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من تلك الخدمات خلال أعياد شم النسيم .

وأشار شاروبيم إلى أن مدينة جمصه أنهت استعداداتها لاستقبال زوارها وقادت المهندسة سحر لطفي رئيس المدينة حملات لتجميل ونظافة المدينة ،كما أكد على قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم الحركة والتأكد من توفير وسائل النقل اللازمة بين جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة وتكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين فوراً.

ومن جانبه أكد حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة أن حدائق الأسرة والاندلس والطفل وكذلك الحدائق العامة بشارعي الجيش وقناة السويس أصبحت جاهزة تماما لاستقبال المواطنين ،وأضاف أن ممشى الخالدين مفتوح للمواطنين على مدار اليوم من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا.