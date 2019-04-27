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محافظ الدقهلية: توريد 2740 طنا من القمح حتى اليوم

السبت، 27 أبريل 2019 11:29 ص
محافظ الدقهلية: توريد 2740 طنا من القمح حتى اليوم صوامع - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إنه بلغ إجمالى الكميات التى تم توريدها من القمح بالمحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم  2740 طنا تسلمتها بالفعل الشون والصوامع.

وأضاف محافظ الدقهلية فى بيان أن هناك لجان للمتابعة الميدانية فى الوحدات المحلية والإدارات المعنية لعمليات التوريد اليومية، وأن المزارعين قاموا بزراعة القمح على مساحة 228 ألف فدان هذا الموسم ومن المتوقع أن يصل متوسط التوريد من الفدان الواحد إلى طن.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الدقهلية بها 43 صومعة و20 شونة لتخزين القمح يتم فيها استقبال الكميات التى يتم توريدها من المزارعين يوميا .

 

 
 
 
 

 


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