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محافظ الجيزة يزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

السبت، 27 أبريل 2019 05:20 م
محافظ الجيزة يزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال زيارته الكنيسة الانجيلية
كتب سيد الخلفاوى
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زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الكنيسة الانجيلية بشارع المحطة بالجيزة ظهر اليوم السبت لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله القس الدكتور بشير أنور نودى راعى الأقباط الإنجيليين.
 
وخلال كلمته أشاد محافظ الجيزة بروح المحبة والألفة التى يتمتع بها الشعب المصرى والتى تتجسد على أرض الواقع من خلال حرص المواطنين على مشاركة بعضهم البعض فى المناسبات الدينية بالتهنئة وتبادل الزيارات، وأن هذه الأعياد هى أعياد البلد باكملها، مؤكداً على حرص القيادة السياسية للدولة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى على توطيد تلك العلاقات بقوله: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى كان سباقاً بحرصه على مشاركة المواطنين بصورة شخصية بمختلف الاحتفالات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية".
 
رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام وجمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وياسر محمد سامى رئيس حى جنوب الجيزة وعدد من اعضاء مجلس النواب ووفد من مديرية الأوقاف وإدارة المنطقة الأزهرية بالمحافظة. 
 
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