محافظ الأقصر يأمر بالرقابة علي المراكب والمراسي النيلية والتموين تضبط 54 محضر مخالفات قبل إحتفالات شم النسيم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال احتفالات عيد شم النسيم، حيث وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وظهور المحافظة بالمظهر اللائق خلال الاحتفالات، وذلك حسب بيان صحفي للمحافظة.

ووجه المحافظ بتكليف مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة، للتأكد من سلامة الأغذية ومطابقتها للمواصفات، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها، وتشكيل فرق متنقلة للمرور الميداني على الحدائق والمتنزهات النيلية بالمحافظة للتأكد من مستوى النظافة وكفاءة الخدمات ومتابعة أداء جميع المرافق، بالإضافة إلى التأكيد على تواجد جميع المسئولين أثناء الاحتفال في مواقع عملهم، خاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية والإسعاف.

كما وجه المحافظ بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية الواقعة بنطاق المحافظة للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية للدفع باللانشات اللازمة على طول مجرى نهر النيل في المحافظة، لتأمين احتفالات شم النسيم.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى مع استمرار عمل غرف العمليات على مستوى المديرية و الإدارات الفرعية لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم وشهر رمضان المبارك، حيث تم تكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة ومنها المخابز المدعمة والتجار التموينين ومشروع جمعيتي ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات ومصنع البوتاجاز والمطاحن والشركة المصرية والأسواق والمحلات التجارية، موضحا أن الحملات المكثفة خلال الـ 48 ساعة الماضية أسفرت عن تحرير عدد 54 محضر تموين عدم إعلان عن الأسعار، وسلع منتهية الصلاحية، وتجميع وتصرف دقيق تمويني، وإدارة بدون ترخيص، وعدد من المحاضر المتنوعة.