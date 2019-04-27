محافظو الغربية ومطروح والقلوبية يشهدون احتفالات الكنائس بعيد القيامة

عادل ضرة وحسن مشالى وإبراهيم سالم ومصطفى عادل

رفعت كنائس القليوبية خلال قداس عيد القيامة المجيد شعار "الوحدة ترسم مستقبل مصر"، حيث دعا المطرانة والآباء فى عظتهم خلال القداس إلى العمل بقيمة الحب وأعظم أنواعه حب العمل من أجل نهضة الوطن ومحاربة الإرهاب والدعوة للمشاركة فى رسم مستقبل مصر.

من جانبه شارك الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، فى قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، بحضور اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، حيث قدم وقدم المحافظ التهانى للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد معربا عن تمنياته بعيد قيامة مجيد سعيد وان يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية.

بينما تزينت جدران الكنيسة بالألوان المعبرة عن العيد وردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بعيد القيامة المجيد.

من جانبه ألقى نيافة الأنبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا عظه مؤكدا فيها على ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والإنتاج حتى تزدهر مصر مقدما التهنئة للمصريين على العبور الجديد والمشاركة الكاسحة فى التعديلات الدستورية والتى ترسم طريقا جديدا للتنمية والاستقرار فى مصر مؤكدا وقوف جموع الشعب المصرى خلف القيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد مسكيموس، على ضرورة أن تتجسد المحبة التى نقدمها لله على أرض الواقع وتعزيز ثقافة التواصل والعواطف الإنسانية وثقافة العقل النقدى فى مواجهة العقل النمطى مع تعزيز التفكير الإبداعى وتجاوز سياسة كله تمام فالأفضل لا يأتى بالإيداع بل يأتى بالإبداع ويجب الاهتمام بالتعليم المتميز الذى يأتى بالعقل النقدى والبعد عن سياسة كل شىء تمام.

كما شاركت قيادات مطروح التنفيذية والشعبية والأمنية العسكرية فى احتفالات كنيسة السيدة العذراء بمطروح، احتفالات وقداس عيد القيامة.

وحضر المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة مطروح، نائبًا عن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، وحضور اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، وحضور عدد كبير من قيادة المنطقة الغربية العسكرية والقيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدم السكرتير العام التهنئة للأخوة المسيحيين، مؤكدًا أن أبناء مصر نسيجًا واحدًا متماسكًا فى أوقات المحن والأعياد، متمنياً الازدهار والتقدم لمصرنا الغالية والحفاظ على هذه الوحدة بين مسلمى وأقباط مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى المنيا ترأس الأنبا مكاربوس أسقف المنيا وأبوقرقاص قداس عيد القيامة بكنيسة الأمير تادرس وسط مدينة المنيا والتى شهدت إقبالا كبيرا من المصلين.

وشهدت كنائس محافظة الغربية، احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، داخل ٥٤ كنيسة بمراكز المحافظة، وترأس الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها صلاه القداس بكاتدرائية مارجرجس الشهداء بطنطا، كما ترأس الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها، صلاة القداس بكنيسة العذراء بالمحلة الكبرى.

وحرص عدد كبير من التنفيذيين والنواب بمحافظة الغربية، على مشاركة الأقباط فى حضور صلاة القداس، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد.