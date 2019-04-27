كيد النساء.. صاحبة كوافير تقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى شبرا الخيمة

القليوبية ــ نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور علي جثة صاحب محل مقتولا ومذبوحا داخل شقته بشبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء الواقعة زوجته صاحبة محل كوافير وعشيقها، لرغبتهما في التخلص من المجني عليه ليتزوجا، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا للعميد صموئيل عطا الله مامور قسم أول شبرا الخيمة بشأن مقتل "رمضان ا ر" 57 عاما صاحب محل أدوات منزلية داخل مسكنه إثر إصابته بعدة طعنات وخذية وقطعية متفرقة بالجسم، وبمناقشة زوجته "رحمة ص ح" 29 عاما صاحبة محل كوافير، قررت اكتشافها وفاة زوجها حال صعودها من محل عملها للشقة سكنها لإيقاظه.

جري تشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء يحيي راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية والمقدم احمد عصر رئيس المباحث، وتوصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، زوجة المجني عليه "رحمة ص ح" و"ضياء ع ح" 29 عاما عامل بناء، وذلك لوجود علاقه عاطفية بين زوجة المجني عليه والمتهم سالف الذكر منذ فترة، ورغبتها في الانفصال عن زوجها ( المجني عليه ) مما دفعها للاتفاق مع المتهم على التخلص منه.

وأوضحت التحريات، أنه بتاريخ الواقعة قامت المتهمة بالصعود للشقة محل الواقعة بحجة قضاء بعض المتطلبات وعقب خروجها تركت باب الشقة مفتوحاً مما سهل عملية دخوله، وتمكن المتهم من الإجهاز عليه محدثاً إصابته بسلاح أبيض "مطواة"، وفور تأكده من وفاته غادر محل الحادث واستمرت الأولي في محل عملها الكائن أسفل العقار حتي صعدت للشقة الساعة الخامسة مساء، وقامت بالإبلاغ عن مقتل زوجها .

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الثاني بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بأحد المصارف بمنطقة بيجام دائرة القسم، تحرر عن تلك الإجراءات المحضر رقم 2795 إدارى قسم أول شبرا الخيمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.