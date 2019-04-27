قطر_تخضع_لمنتجات_دول_المقاطعه.. مغردون يفضحون سياسات الدوحة الفاشلة

كتب محمد عبد العظيم

فشل ذريع تشهده دولة قطر منذ قرارها الخروج عن الإجماع العربى، وعدم الانصياع لشروط دول الرباعى العربى، ومن أبرز مشاهد هذا الفشل القرار الذى اتخذته وزارة التجارة والصناعة بسحب قرارها السابق حول حظر بيع المنتجات الإماراتية فى الأسواق القطرية، حيث يعد تنازلا مهما لتفادى تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر فى منظمة التجارة العالمية.

وعقب هذا القرار من قبل الحكومة القطرية، تصدر هاشتاج "قطر تخضع لمنتجات دول المقاطعة"، قائمة الأكثر تداولا فى الدولة العربية الصغيرة، فى إطار فضح السياسات القطرية الفاشلة، خاصة مع دول الرباعى العربى، حيث أكد المشاركون فى الهاشتاج أن قطر منذ خروجها عن التوافق العربى، والتنازل الشديد أمام تركيا، وهى تحصد نتاج هذه السياسات بقرارات تؤكد كل يوم صحة موقف دول الرباعى العربى، وأنه الأيام المقبلة سوف تشهد المزيد من التراجع عن هذه القرارات الفاشلة.





























قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.



نص قرار التراجع عن استيراد منتجات دول المقاطعة

وخلال الجلسة التى عقدها جهاز تسوية النزاعات فى منظمة التجارة العالمية، الجمعة، للنظر فى طلب دولة الإمارات السير فى إجراءات تشكيل هيئة تحكيم فى الإجراءات التى اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الدوحة أنها سحبت التعاميم السابقة التى أصدرتها، فى العام الماضى، بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التى تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.