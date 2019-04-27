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قائد القيادة الأمريكية: تصدير إيران للإرهاب يشكل تهديدا طويل الأمد

السبت، 27 أبريل 2019 08:31 م
قائد القيادة الأمريكية: تصدير إيران للإرهاب يشكل تهديدا طويل الأمد عناصر من الجيش الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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قال قائد ​القيادة​ الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزى، إن تصدير ​إيران​ للإرهاب فى المنطقة و​العالم​ يشكل تهديدا طويل الأمد.

وأضاف ماكينزى - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" عربية، السبت -: "أننا نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا فى المنطقة لنضمن أن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني"؛ وستكون لدينا الموارد الضرورية لردع إيران عن أى تحرك قد يكون خطيرا".

وأعرب عن ثقته بأن القيادة الوسطى الأمريكية ستتمتع بالقوة المناسبة لحماية مصالح الولايات المتحدة مع مصالح حلفائها فى كل المنطقة.

واستطرد قائلا:" إننا دمرنا تنظيم "داعش" فى ​سوريا​، مشيرا إلى أن ما يسمى بـ"دولة داعش" التى كانت واسعة أصبحت الآن لا شيء، مضيفا أنه على المدى الطويل سنخفض عدد قواتنا فى سوريا، وهذا الأمر سيتم بحذر".

وأردف قائلا: "إننا واثقون بأن وجودنا سيكون طويل الأجل فى ​العراق​، ووجودنا فى العراق هو لمكافحة الإرهاب​"، معتبرا أن أفضل حل على المدى الطويل لجماعات مثل "داعش" هو إنشاء قوات محلية أمنية فعالة، مضيفا أن: "ما نقوم به فى ​اليمن​ مرتبط مباشرة بالعمليات ضد ​القاعدة​ وداعش".

 


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القيادة الأمريكية

إيران




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