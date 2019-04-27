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فيديو.. وزيرا الهجرة وقطاع الأعمال فى الكنيسة الأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

السبت، 27 أبريل 2019 06:29 م
فيديو.. وزيرا الهجرة وقطاع الأعمال فى الكنيسة الأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة مناسبة عيد القيامة المجيد
كتب محمود راغب
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وصلت منذ قليل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، للمشاركة وتقديم التهانى بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما توافد على الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم سابقًا، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق.

وحضر السفير محمد العرابى عضو مجلس النواب، ووزير الخارجية الأسبق والنائب مصطفى بكرى، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات سابقا، والدكتورة هالة يوسف وزير السكان سابقا للتهنئة بعيد القيامة.


وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد، فى تمام الساعة السادسة بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

وسيرأس القداس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويشارك بالاحتفالية القس يوسف سمير راعي الكنيسة وفريق الحياة الأفضل والمايسترو العالمي ناير ناجي.

ومن المقرر أن يشارك بالحضور، مندوب رئاسة الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة و القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من قادة الفكر بالمجتمع المصري.

 

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