فتح الحدائق والمتنزهات بالمنيا مجانًا فى أعياد الربيع

المنيا - فريق المحافظات

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجاناً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة.

وأكد المحافظ أن المرحلة الأولي لتطوير الكورنيش والتي تم الانتهاء منها سيتم افتتاحها "مجانا "أمام الجمهور عقب اعياد الربيع ، ويجري حاليا العمل في الاعمال الخاصة بالمرحلة الثانية .

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

كما شدد على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين ،مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.

ووجه المحافظ بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع ، كما كلف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.

من ناحية أخرى، بدأت عصر اليوم الدورة التدريبية لخطباء المساجد والأئمة بالأوقاف بمسجد اللمطى بمدينة المنيا، يشارك فيها نحو130 من خطباء المكأفاة وخريجى الأزهر من إدارات الأوقاف وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إن هذا التدريب يدور حول فقه السنة والعبادات ومقاصد الشريعة الإسلامية، كما يتناول التدريب تصحيح بعض المفاهيم الدينية الخاطئة وتجديد لخطاب الدينى بما يتماشى مع الأوضاع الحالية والظروف الراهنة.

يحضر التدريب وكلاء مديرية الأوقاف ومديرى الإدارات والتدريب والدعوة وإدارة المساجد الأهلية والحكومية وعدد كبير من قيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة.