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فتح الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ مجانا أمام المواطنين والزوار بجنوب سيناء

السبت، 27 أبريل 2019 11:53 ص
فتح الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ مجانا أمام المواطنين والزوار بجنوب سيناء منتزهات - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة انهت استعداداتها لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع بمختلف مدن المحافظة ورفع درجة الاستعدادات فى أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية إلى الدرجة القصوى لاستقبال شم النسيم وتجهيز الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ وفتحها مجانا أمام المواطنين وزوار المحافظة.

واعلن اللواء خالد فوده أن الأجهزة المختلفة بالمحافظة استعدت بالرقابة على الأسواق وتوفير السلع وفتح الحدائق والشواطئ العامة مجانا، لافتا إلى أنه يوجد نحو 15 شاطئ عام بجميع مدن المحافظة بالإضافة إلى 12 حديقة عامة إلى جانب الساحات الخضراء بكل المدن.
واضاف المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمبنى الديوان العام بالمحافظة فى طور سيناء على مدار 24 ساعة والتى تتصل 8 غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية بالمدن لتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين ومواجهة أية أعطال فى المرافق والخدمات.

واشار المحافظ إلى تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطرى بالمرور على الأسواق والمحلات بيع الأسماك المدخنة والطازجة ومحلات بيع الفسيح لتأكد من صلاحيتها، وقال محمود سولية رئيس مدينة شرم الشيخ إن مدينة شرم الشيخ تشهد تدفقا كبيرا من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالإضافة إلى السياحة الداخلية للمصريين للاحتفال بأعياد الربيع وإقامة الحفلات. 

وأكد سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين أن المجمعات الاستهلاكية طرحت كميات كبيرة من الأسماك المملحة فى عدة مدن، بالإضافة للأسماك الطازجة بأسعار مخفضة كما تقرر إلغاء إجازات مفتشى التموين على مستوى المحافظة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومواجهة الباعة الجائلين بالحدائق العامة والشواطئ.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن المديرية تتابع أولا بأول أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود وذلك نتيجة لزيادة الطلب عليها خلال تلك الفترة وزيادة حركة السفر والوصول إلى المدن المحافظة السياحية.

من جانبه قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إنه تم وقف إجازات الأطباء وهيئات التمريض بمستشفيات مدن المحافظة خلال فترة شم النسيم وتوفير جميع الأدوية من الأمصال فى أقسام الاستقبال لمواجهة أى ظروف طارئة بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والشواطئ العامة بالمحافظة.

 

 


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