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على "كنبة" وسط المصورين.. البيت الأبيض يهنئ سيدة أمريكا الأولى بعيد ميلادها

السبت، 27 أبريل 2019 12:01 م
على "كنبة" وسط المصورين.. البيت الأبيض يهنئ سيدة أمريكا الأولى بعيد ميلادها ميلانيا ترامب
كتب محمد تهامى زكى
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هنأ البيت الأبيض، سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، بمناسبة عيد ميلادها التاسع والأربعين.

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ونشر البيت الأبيض صورة للسيدة الأولى جالسة على "كنبة" بينما التف حولها عدد من المصورين والعاملين فى البيت الأبيض، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد سيدة أمريكا الأولى".

البيت الأبيض
البيت الأبيض

 

يذكر أن ميلانيا ترامب، تعد ثانى سيدة أولى من أصل أجنبى بعد السيدة الأولى السابقة لويزا آدامز زوجة الرئيس جون كوينسي آدامز، وهى الزوجة الثالثة للرئيس الأمريكى ترامب ولها منه ابن واحد وهو بارون ترامب.

 

وزارت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، العاصمة المصرية القاهرة، أكتوبر الماضى، تضمنت الزيارة جولة سياحية فى أهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.

 


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