ضبط 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح آلى فى حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 7 أشخاص لاتهامهم بحيازة 300 جرام حشيش، و22 قرصا مخدرا، و54 جرام هيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها.

كما ألقى رجال المباحث خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية، القبض على عاطل لاتهامه بحيازة سلاح آلى، وعدد من الطلقات، واعترف بحيازته بقصد الدفاع.

وحرر ضباط شرطة التموين بالجيزة 50 قضية غش تجارى وإغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

واستهدفت حملة أمنية المنطقة الأثرية بالهرم أسفرت عن تنفيذ 9 أحكام قضائية، و3 متسولين، و7 مشتبه بهم، بالإضافة إلى رفع وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.