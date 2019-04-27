video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح آلى فى حملة أمنية بالجيزة

السبت، 27 أبريل 2019 10:37 ص
ضبط 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح آلى فى حملة أمنية بالجيزة مواد مخدرة
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 7 أشخاص لاتهامهم بحيازة 300 جرام حشيش، و22 قرصا مخدرا، و54 جرام هيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها.

كما ألقى رجال المباحث خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية، القبض على عاطل لاتهامه بحيازة سلاح آلى، وعدد من الطلقات، واعترف بحيازته بقصد الدفاع.

وحرر ضباط شرطة التموين بالجيزة 50 قضية غش تجارى وإغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

واستهدفت حملة أمنية المنطقة الأثرية بالهرم أسفرت عن تنفيذ 9 أحكام قضائية، و3 متسولين، و7 مشتبه بهم، بالإضافة إلى رفع وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 10 سنوات لموظف لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالوايلى

صور...ضبط كمية من الحشيش والأقراص المخدرة داخل "مجات" بالمطار

حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة