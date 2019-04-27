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ضبط 500 كيلو اسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

السبت، 27 أبريل 2019 12:11 م
ضبط 500 كيلو اسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية اسماك مملحه -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق واسفرت عن ضبط 500 كيلو من السمك المملح غير صالح للاستخدام الادمي قبل بيعه للمواطنين.
 
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، لحيازته وتجميعه كمية من الأسماك المملحة والمُدخنة غير صالحة قبل بيعها للمواطنين.
 
تم مداهمة المحل وضبط مالكة وبتفتيشه عثر علي 500 كيلو جرام  من ال"فسيخ، وسردين، ورنجة"، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
وقررت نيابة سيدى جابر التحفظ على الكميات المضبوطة وسرعة طلب تحريات المباحث.
 
 

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