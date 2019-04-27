ضبط 1824 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية

كتب محمود عبد الراضى

داهمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

واستهدف قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، حيث تم ضبط 1480 متهما.

ولاحقت أجهزة الأمن الأسلحة النارية غير المرخصة ونجحت فى ضبط 1824 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "جرينوف – 1 رشاش – 194 بندقية آلية – 320 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 124 طبنجة – 1184 فرد محلى الصنع – 2917 طلقة مختلفة الأعيرة – 2511 قطعة سلاح أبيض".

وطاردت قوات الشرطة الهاربين من الأحكام وتم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، بينها 3778 حكم جناية، و320689 حكم حبس، و509144 حكم غرامة، و124579 حكم مخالفة، و20 تشكيلات عصابية ضموا 66 متهماً ارتكبوا 133 حادث سرقة متنوع.

ونجحت قوات الشرطة فى ضبط العديد من القضايا المتنوعة ـ خلال أسبوعين ـ بينها 449 قضية أحداث، و19040 قضية مرافق عامة و34 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض 82 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد" وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 130 متهما.

وتم تأمين تنفيذ قرارات إزالة 370 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، وتم تحرير 441363 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 55068 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و694 قيادة تحت تأثير مخدر.

واستهدفت الحملات الأمنية الأسواق، حيث تم ضبط 11132 قضية تموينية متنوعة، بينها 136 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 4167 أسطوانة بوتاجاز، و38 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 364874 لترا، وضبط 10958 قضية فى مجال الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.. بمضبوطات بلغت 24315,66 طن مواد غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "650" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت 23316,1 طن، و315 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 38,102 طن.