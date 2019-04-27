ضبط لص تخصص فى سرقة المحلات بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث قسم أول دمياط، من ضبط لص سرقة المحلات بعد 72 ساعة من تلقى البلاغات.

كان الرائد محمد معوض رئيس مباحث قسم أول، قد تلقى عدة بلاغات تفيد بسرقة عدد ثلاث محلات بنطاق دائرة القسم بداخلها مبالغ مالية، وماكينة فورى ودراجة هوائية وأنبوبة وعدة نجارة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى يضم كلا من، النقباء محمد حمادة ومينا لبيب وعمرو العبد وبتكثيف التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن مرتكب تلك الوقائع "على عبد الفتاح. ع" 31 عاما، عاطل ومسجل سرقات.

تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من المسروقات عبارة عن 25 ألف جنية وماكينة فورى، وسلاح نارى وشريط ترامادول، تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.