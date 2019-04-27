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صور ..محمود الشورى حلاق " حمير و خيول " موسمى بالغربية

السبت، 27 أبريل 2019 06:00 ص
صور ..محمود الشورى حلاق " حمير و خيول " موسمى بالغربية
الغربية – مصطفى عادل
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على الرغم من محدودية موسم حلاقة الحمير الخيول ، التى تستغرق 3 أشهر فى العام ، الا أن محمود ابراهيم الشورى ، توارث هذه المهنة ، منذ 12 عاما ، لذلك بعد إنتهاء الموسم الذى يبدأ من شهر مارس وينتهى فى شهر مايو .

الشورى ، قال لـ " اليوم السابع " ، أنه يتقاضى من 20 الى 35 جنيها مقابل الحلاقة للحصان أو الحمار ، مؤكدا أنه يذهب فى كثير من الأحيان الى أسواق المواشى ، وخاصة  سوق المواشى بقرية الدواخلية التابع لمركز المحلة الكبرى، مؤكدا أن "عدة الشغل " المقص ، وماكينات الحلاقة اليدوية، مؤخرا ظهرت   ماكينة الحلاقة الكهربائية، والتى لا يفضل استخدامها عدد من الحلاقين نظرا لأنها ترتفع درجة حرارتها بسبب تشغليها لفترة كبيرة، ولا يتحملها الحمارأو الحصان  .

وأضاف الشورى ، إن بعض ملاك الحمير أو الخيول أحيانا يطلبون منه رسم  "  نجمة " أو كف اليد  أو وردة أو حروف اسم مالك الحمار أو الحصان ، وهذه بالطبع طالبات خاصة ولها أسعار خاصة ، مشيرا الى حلاقة الحمار الواحد تستغرق حوالى  20دقيقة، أما الحصان حوالى 30 دقيقة أو أكثر ، موضحا أنه بعد  انتهاء الموسم يعمل لدى الغير باليومية، فى الحقول .

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