صور ..محمود الشورى حلاق " حمير و خيول " موسمى بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

على الرغم من محدودية موسم حلاقة الحمير الخيول ، التى تستغرق 3 أشهر فى العام ، الا أن محمود ابراهيم الشورى ، توارث هذه المهنة ، منذ 12 عاما ، لذلك بعد إنتهاء الموسم الذى يبدأ من شهر مارس وينتهى فى شهر مايو .

الشورى ، قال لـ " اليوم السابع " ، أنه يتقاضى من 20 الى 35 جنيها مقابل الحلاقة للحصان أو الحمار ، مؤكدا أنه يذهب فى كثير من الأحيان الى أسواق المواشى ، وخاصة سوق المواشى بقرية الدواخلية التابع لمركز المحلة الكبرى، مؤكدا أن "عدة الشغل " المقص ، وماكينات الحلاقة اليدوية، مؤخرا ظهرت ماكينة الحلاقة الكهربائية، والتى لا يفضل استخدامها عدد من الحلاقين نظرا لأنها ترتفع درجة حرارتها بسبب تشغليها لفترة كبيرة، ولا يتحملها الحمارأو الحصان .

وأضاف الشورى ، إن بعض ملاك الحمير أو الخيول أحيانا يطلبون منه رسم " نجمة " أو كف اليد أو وردة أو حروف اسم مالك الحمار أو الحصان ، وهذه بالطبع طالبات خاصة ولها أسعار خاصة ، مشيرا الى حلاقة الحمار الواحد تستغرق حوالى 20دقيقة، أما الحصان حوالى 30 دقيقة أو أكثر ، موضحا أنه بعد انتهاء الموسم يعمل لدى الغير باليومية، فى الحقول .







































