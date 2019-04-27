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صور.. محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد

السبت، 27 أبريل 2019 08:38 م
صور.. محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد محافظ أسيوط يزور الكنائس
أسيوط ـ محمود عجمى
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زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله القس باقى صدقه راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى، بحى غرب مدينة أسيوط.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على وحدة الصف بين المسلمين والأقباط وروح المحبة التى يتميز بها الشعب المصرى والتى ساهمت فى التصدى لمحاولات بث الفتنة والوقيعة بين المصريين؛ سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل شر وسوء، وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء والتنمية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويستكمل محافظ أسيوط جولته لتقديم تهانى العيد بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بأبوتيج وختام الجولة بزيارة مطرانية الأقباط الارثوذوكس بأبنوب.

كما يزور محافظ أسيوط، صباح غدا الأحد، بصحبة قيادات المحافظة وأعضاء مجلس النواب، عددا من الكنائس والأديرة الرئيسية بدائرة المحافظة؛ ومطرانية الأقباط الكاثوليك بعدها يتم التوجه إلى مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط، ثم التوجه إلى مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمنفلوط يعقبها زيارة مطرانية الأقباط الارثوذوكس بالقوصية ثم الدير المحرق وختام الجولة بزيارة مطرانية الأقباط الارثوذوكس بديروط.

 
محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد (1)
 

 

محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد (2)
 

 

محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد (3)
 

 

محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد (4)
 

 

محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد (5)
 

 

محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد (6)
 

 

محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد (7)
 

 

محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد (8)
 

 

محافظ أسيوط يزور الكنائس لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد (9)
 

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