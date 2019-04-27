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صور.. محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

السبت، 27 أبريل 2019 09:58 م
صور.. محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان
أسوان ندى سليم - عبد الله صلاح
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افتتح اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء سعيد حجازى، نائب محافظ اسوان، مساء اليوم السبت، معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمركز شباب بدر بمنطقة الطابية، لتلبية احتياجات أهالى المحافظة من السلع والمواد الغذائية لمختلف الفئات بأسعار مخفضة.


وأكد محافظ أسوان، خلال إفتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، أنه سيتم بالتوازى افتتاح 4 معارض أخرى بعدة مراكز وهى مركز دراو وكوم امبو ونصر النوبة وادفو، موضحا أن المعرض يوفر كافة السلع وياميش رمضان بتخفيضات كبيرة تتراوح بين 20 % الى 25% للمستهلكين، مؤكدا أنه سيتم طرح اللحوم البلدية بأقل أسعار تصل إلى 80 جنيه للكيلو.

 
يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد ارتفاع عدد معارض وشوادر سوبر ماركت أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة هذا العام مقارنة بالعام الماضى الى 1400 فرع.

 

محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (1)
 
محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (2)
 
محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (3)
 
محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (4)
 
محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (5)
 
محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (6)
 
محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (7)
 
محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (8)
 
محافظ أسوان يفتتح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان (9)
 

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