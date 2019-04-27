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صور.. رئيس مدينة الأقصر: رفع 2 طن قمامة والمحافظة على ممرات ذوى الإحتياجات الخاصة

السبت، 27 أبريل 2019 02:22 م
صور.. رئيس مدينة الأقصر: رفع 2 طن قمامة والمحافظة على ممرات ذوى الإحتياجات الخاصة رفع القمامة من شوارع الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل رجال قطاع نظافة جنوب مدينة الأقصر، بقيادة سمير سعود مسئول قطاع النظافة، ومعاونة محمد مدحت نائب مسئول القطاع بحى جنوب، من حملات النظافة وغسيل الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع التليفزيون، بناءا على توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة، وهدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل.

وأسفرت الحملات عن تجميل وتنظيف الشوارع، وكذلك التمكن من رفع أكوام القمامة والأتربة بشارع التليفزيون، والتى تقدر بحوالى ٢ طن تقريبا، للحفاظ على المظهر الحضارى بشوارع الحى، وجارى مواصلة الحملات لتجميل المدينة ورفع المخالفات من الشوارع قبيل دخول شهر رمضان المبارك.

وفى نفس السياق ناشد العميد أيمن الشريف، المواطنين من أهالى مدينة الأقصر بالحفاظ وإحترام الممرات المستحدثة بشوارع المدينة، والتى خصصت لذوى الإحتياجات الخاصة من المعاقين وكبار السن، مضيفأ أنها تستخدم هذه الممرات كممرات عبور فقط وعلى من يخالف ذلك من أصحاب الدراجات البخارية ومركبات التوكتوك سيتم وقف رخصه التسيير وسحب الدراجه ليكون عبره لغيره.

رجال مدينة الأقصر يرفعون 2 طن قمامة من الشوارع (1)
رجال مدينة الأقصر يرفعون 2 طن قمامة من الشوارع

 

رجال مدينة الأقصر يرفعون 2 طن قمامة من الشوارع (2)
رجال مدينة الأقصر يرفعون 2 طن قمامة من الشوارع

 

رجال مدينة الأقصر يرفعون 2 طن قمامة من الشوارع (3)
رجال مدينة الأقصر يرفعون 2 طن قمامة من الشوارع

 

رجال مدينة الأقصر يرفعون 2 طن قمامة من الشوارع (4)
رجال مدينة الأقصر يرفعون 2 طن قمامة من الشوارع

 

رجال مدينة الأقصر يرفعون 2 طن قمامة من الشوارع (5)
رجال مدينة الأقصر يرفعون 2 طن قمامة من الشوارع

 


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