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وسعر الكيلو من 5 لـ20 جنيها

صور.. "حلاوتك يا أحمر".. التوت مصدر رزق الأطفال فى أسيوط

السبت، 27 أبريل 2019 03:00 ص
صور.. "حلاوتك يا أحمر".. التوت مصدر رزق الأطفال فى أسيوط
أسيوط - محمود عجمي
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تنتشر عربات بيع التوت مع بداية موسم الصيف فى شوارع وميادين محافظة أسيوط، ويقبل المواطنون على شراء التوت الأحمر والأسود والأبيض من الباعة الجائلين .

الطفل خالد حسين ، بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، قرر الاعتماد على نفسه فى بيع ثمار "التوت" مؤكدا  لـ"اليوم السابع":أنه يستقيظ منذ الصباح الباكر ولا يعود الى منزله الى مع غروب الشمس ، ويترواح دخله من 100 لـ  150 جنيها ، يساعد به أسرته فى المعيشة ،  لديه 7 أشقاء وهوأكبر سنا ويدرس فى المرحلة الاعدادية ، موضحا أن سعر كيلو التوت يترواح من 5 الى 20 جنيها  وتعتمد الأسعار على حسب النوع ووقت دخوله السوق سواء كان فى أول الموسم أو فى آخره، كما أن ثمرة التوت تتعد ألوانها فمنها التوت الأحمر والبنفسجى والأبيض والأسود .

 

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