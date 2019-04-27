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صور.. الكشف على 3200 مريض فى قوافل طبية بالبحيرة

السبت، 27 أبريل 2019 05:28 م
صور.. الكشف على 3200 مريض فى قوافل طبية بالبحيرة جانب من القافله
البحيرة - ناصر جودة
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أعلن اللواء هشام آمنه  محافظ البحيرة عن  قيام مديرية الشئون الصحية بالبحيرة بالتنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان بتنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية أبو منجوج التابعة لمركز ومدينة شبراخيت.
 
وأسفرت القافلة الطبية عن توقيع  الكشف الطبى على1650 مريض  بالإضافة إلى تحويل  عدد 25  مريض من خلال عدد 12 عيادة  تضم تخصصات الجراحة العامة  وأمراض القلب والأطفال  و الجلدية و النساء و الباطنة.
 
وفي ذات السياق تم تنفيذ قافلة طبية بقرية البستان التابعة لمركز ومدينة الدلنجات وتم الكشف على 1550 مريض.
 
كما تم  خلال القافلتين إجراء التحاليل والاشعة والكشف المبكر والتوعية الصحية لعدد من المرضى من خلال معامل الدم والطفيليات والأشعة العادية والموجات الصوتية بالإضافة إلى التثقيف الصحي.
    
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