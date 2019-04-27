صور.. إعادة افتتاح ساعة الزهور التاريخية وسط الأسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تستعد محافظة الاسكندرية لإعادة افتتاح ساعة الزهور فى احتفالات أعياد الربيع حيث أن ساعة الزهور التاريخية قد تم افتتاحها لأول مرة عام 1966 فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر و توقفت لعدة سنوات بسبب الإهمال.

وأعلن حى وسط الإسكندرية أنه تمت زراعة أرضية الساعة بالزهور والنباتات الطبيعية :الشرانيا، الالنتيرا، الدورنتا الصفراء، التبونيا الحمراء والبنفسجية لكى تظل هذه الزهور فى كامل رونقها سيتم الاهتمام الفائق بالرى والقص والتجميل من خلال ادارة الحدائق بالحى.

و أكد الدكتور صبحى عضو لجنة التطوير، ووكيل كلية الزراعة أنه سيتم الاهتمام بالمتابعة والصيانة و الرى والقص الدورى حتى تظل الساعة فى رونقها.

وأوضح أنه تم اختيار الشكل المثلث للأرقام وبقية الأرقام البينية الشكل الدائري،المثلثات من الصاج المجلفن، مثبتة فى أرضية الساعة ،مزروعة بنباتات طبيعية ،سهلة الاستبدال و يتم المحافظة عليها من خلال الصيانة المستمرة.

وأضاف ان هذه المثلثات تم تزويدها باضاءة ليد لنضيء ليلا بألوان مختلفة كما تم تعديل لون العقارب الى لون خشمنيوم:قلب خشبى وحواف صفراء ،وحواف جسم الساعة من الرخام والجرانيت ،وتم عمل ممر امام الساعة من الزلط الملون مساحته حوالى متر يخصص لزوار الساعة الراغبين فى التقاط الصور، وعلى الجانبين الأيمن والأيسر أحواض مزهرة.

وأوضح اللواء جمال رشاد رئيس جهاز تجميل المدينة ان عمليات التشغيل التجريبى للساعة بدأت منذ 26 ديسمبر الماضى ،بعد سنوات من التوقف ،بعد إصلاح وترميم العقارب ،وإحلال واستكمال الأجزاء الميكانيكية و الكهربائية والالكترونية من خلال التعاون مع احدى المؤسسات بالمشاركة المجتمعية بالتزامن مع البدء فى تطوير الزراعات حول الساعة من خلال المتابعة مع إدارة الحدائق بالحي.

من جهه أخرى وفى اطار الاستعدادا لاعياد الربيع وتنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب يتم التجهيز لمعرض الزهور والذى سيقام لأول مرة بمركز ومدينة برج العرب، حيث قامت المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز اليوم السبت بحضور مشرف قطاع برج العرب و مدير إدارة الشئون الادارية بمتابعة التجهيز للمعرض والذى سيقام بحديقة التحسين بجوار ميدان برج العرب القديم بداية من الغد وسيستمر خلال أعياد الربيع وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدنى.

و قامت إدارة الحدائق بقص النجيل بالحديقة ونظافة المسطح من الحشائش والمخلفات وعمل حديات به وعمل جور حول الاشجار وزراعة بعض الزراعات المزهرة به، كما قامت الإدارة باستكمال تلقيح النخيل البلدى بشارع حسن علام ورى جميع الأشجار بالجزيرة الوسطى.



الربيع (1)



الربيع (2)