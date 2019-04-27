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السبت، 27 أبريل 2019 05:30 م
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شواطئ وحدائق العجمى جاهزة لاستقبال شم النسيم

السبت، 27 أبريل 2019 03:43 م
شواطئ وحدائق العجمى جاهزة لاستقبال شم النسيم خلال التفقد
الإسكندرية جاكلين منير
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قام اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية ، بجولة تفقدية اليوم ، بشواطئ وشوارع أحياء العجمي والجمرك وغرب ، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بها ، والتي تأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم وبداية موسم الصيف ووفود الملايين من زائري المدينة ، لتظهر الإسكندرية بالمظهر اللائق بها أمام زائريها .
 
وتابع سكرتير عام مساعد الإسكندرية أعمال التطوير بالحدائق والميادين العامة وتقليم الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء ، والتأكد من قيام مسئولي النظافة برفع المخلفات وعدم تراكمها بالشوارع ، بالإضافة إلى متابعة تركيب البلدورات ودهانها بالشوارع الرئيسية ، فضلا عن المرور على شواطئ شهر العسل والدخيلة بالعجمي ، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصطافين .
 
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