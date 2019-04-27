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سفر وعودة 1138 مصريا وليبيا و171 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

السبت، 27 أبريل 2019 05:38 م
سفر وعودة 1138 مصريا وليبيا و171 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1138 مصريا وليبيا و 171 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 747 إلى الجانب الليبي، بينهم  42مصريا و705 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 391 بينهم 298 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 93 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 171 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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