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رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

السبت، 27 أبريل 2019 09:50 ص
رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد رئيس الوزراء
كتبت ـ هند مختار
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بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء في نص البرقية: " يسرّني أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرُقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعاً؛ كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار".

 

 
 

 
 

 


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