حبس طالب وعاطل لتزويرهما شهادات ومستندات حكومية وبيعها بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس طالب وعاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة وبيعها لراغبى الحصول عليها، والتحفظ علي الأوراق المزورة والأدوات التي تستخدم في وقائع التزوير، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، سبق اتهامه فى 5 قضايا "تبديد" لتقدمه لإحدى الجهات الحكومية للتصديق على شهادة خبرة منسوب صدورها لإحدى المدارس، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الإدارات التعليمية "علي خلاف الحقيقة ".

وبمواجهته اعترف بأن الشهادة المضبوطة مزورة وأنها تخص "إحدى السيدات" وأنها متواجدة خارج البلاد، وأقر بتحصله على تلك الشهادة المزورة من أحد الأشخاص "محدد" مقابل مبلغ مالى قدره 300.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض علي الأخير، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، سبق اتهامه فى 3 قضايا "ضرب " والذي يقوم بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة.

وبتفتيشه عثر بحوزته مجموعة من نماذج خاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب صدورها إلى إحدى مديريات التربية والتعليم "مزورين"، ومجموعة من بيانات قيد منسوب صدورها لإحدى الإدارات التعليمية خالية البيانات مٌعدة للإستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من بيانات أمر نقل منسوب صدورها إلى إحدى الإدارات التعليمية خالية البيانات مُعدة للاستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

كما عثر علي مجموعة من بيانات النجاح منسوب صدورها إلى إدارات تعليمية خالية البيانات معده للإستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، والإفادات المنسوب صدورها إلى أحد المستشفيات خالية البيانات مُعدة للاستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من استمارات تقدم لشغل وظائف بالتربية والتعليم منسوب صدورها إلى إحدى مديريات التربية والتعليم خالية البيانات مُعدة للاستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من نماذج كشف طبى منسوب صدورها إلى مستشفيات حكومية خالية البيانات مُعدة للاستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

بالإضافة إلي مجموعة من نماذج إقرار قيام بالعمل "تعيينات" منسوب صدورها إلى إدارات تعليمية خالية البيانات مُعدة للاستخدام وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من بيانات النجاح بأسماء أشخاص مختلفة لمراحل تعليمية مختلفة منسوب صدورها إلى إدارات تعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من بيانات درجات بأسماء أشخاص مختلفة لمراحل تعليمية مختلفة منسوب صدورها إلى إحدى الإدارات التعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من نماذج إقرار قيام بالعمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى إدارة تعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من تعاقدات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى إحدى مديريات التربية والتعليم وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

كما عثر علي مجموعة من شهادات تخرج مؤقتة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من مستخرجات رسمية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى أحد المستشفيات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأنهما كونا تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، حيث تمثل دور الثانى فى اصطناع المحررات المزورة عن طريق إستخدام نماذج أختام شعار الجمهورية على ورق الكلك، حيث يقوم بوضعها على تلك المحررات عقب محو البيانات الصحيحة وإعادة تصويرها باستخدام أحد برامج الكومبيوتر، وطبعها بطابعة ألوان من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت، ثم إعطائها للأول الذى تمثل دوره فى ترويج تلك المحررات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.