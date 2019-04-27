حالة الطقس اليوم السبت 27/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتكون أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذه الفترة من السنة بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس ربيعياً دافئاً ويميل للحرارة مع ساعات العصر في عُموم المناطق، في حين يكون حاراً نسبياً في مناطق الاغوار و البحر الميت و العقبة.

ومع ساعات العصر والمساء، تظهر بعض السحب الركامية شرق المملكة مع احتمال هطول زخات متفرقة من الأمطار.

وتكون الرياح خلال ساعات الصباح وحتى الظهر جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة تتحول مع ساعات العصر والمساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يحتمل أن تتزايد نسب الغبار بحدة متفاوتة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً

يسود طقس مُعتدل الحرارة بوجه عام.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتبقى الرياح في جنوب وجنوب شرق المملكة جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربعة درجات مئوية. ويسود جو شديد الدفئ وخماسيني في بعض الفترات. الرياح تكمون شرقية الى جنوبية شرقية.