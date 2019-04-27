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جامعة أسيوط تُعلن مساهمتها في المبادرة الرئاسية " صنايعية مصر "

السبت، 27 أبريل 2019 12:32 م
جامعة أسيوط تُعلن مساهمتها في المبادرة الرئاسية " صنايعية مصر " خلال الاجتماع
أسيوط محمود عجمي
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كشفت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة وتنمية البيئة عن حرص الدكتور طارق الجمال رئيس بمشاركة الجامعة بشكل قوى وفاعل في وقائع المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى باسم " صناعية مصر " ، مشيرة إلى تكليف رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتواصل والتنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية والجهاز التنفيذي للمحافظة وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية .
 
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع تحضيري نظمه قطاع خدمة المجتمع بالجامعة وذلك لوضع ملامح لبرنامج موسع تطلقه الجامعة خلال الفترة المقبلة في إطار مشاركتها في مبادرة صنايعية مصر ، وعدد من عمداء كليات الهندسة والتربية النوعية ورياض الأطفال والفنون الجميلة والزراعة والطب البيطري إلى جانب مديري الهيئات وممثلي الوزارات المختصة بأسيوط .
 
وأكدت الدكتورة مها غانم على استعداد الجامعة للتعاون مع كافة الأطراف بما يضمن وضع برنامج ناجح يستطيع أن يسهم فى تحقيق أهداف المبادرة وسعيها في تدريب الشباب المصري على ممارسة أحد الحرف والصناعات التي تلبى احتياجات سوق العمل وتوفير لهم فرص عمل مثمرة وواعدة وذلك وفق رؤية علمية واضحة فى ضوء ما تملكه الجامعة من إمكانيات علمية وبشرية متقدمة مع تحديد احتياجات كافة القطاعات المساهمة فى المبادرة ووضع شروط للفئات المستهدفة من الشباب والمقرر استفادتهم من البرامج التدريبية المقدمة .
 
وقد تضمن الاجتماع التحضيري مناقشات موسعة حول رؤية كل كلية وجهة مشاركة فى كيفية مساهمتها فى المبادرة ورسم ملامح للبرامج المشمولة به وتوضيح الإمكانيات المتاح تقديمها من كافة الأطراف .  
 
 
 
جامعة أسيوط تُعلن مساهمتها في المبادرة الرئاسية (1)
 
جامعة أسيوط تُعلن مساهمتها في المبادرة الرئاسية (2)
 
جامعة أسيوط تُعلن مساهمتها في المبادرة الرئاسية (3)
 
جامعة أسيوط تُعلن مساهمتها في المبادرة الرئاسية (4)
 
 
جامعة أسيوط تُعلن مساهمتها في المبادرة الرئاسية (6)
 
جامعة أسيوط تُعلن مساهمتها في المبادرة الرئاسية (7)
 
جامعة أسيوط تُعلن مساهمتها في المبادرة الرئاسية (9)

 


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