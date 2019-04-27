وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه "عين السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، اليوم، نور الدين عيادي في وظيفة أمين عام رئاسة الجمهورية، خلفا للسيد حبة العقبي".

يذكر أن نور الدين عيادي - من مواليد 23 يونيو 1956 - بولاية سطيف، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1983، وشغل منصب سفير الجزائر بالأرجنتين سنة 2005، ومالي 2010، وهولندا منذ 2015.

وقد شغل نور الدين عيادي، منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية منذ 2017، كما تولى منصب مدير الشؤون السياسية ومدير قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.