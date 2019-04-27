تعرف على المدد القانونية للاستئناف والمعارضة والنقض على الأحكام القضائية

كتب أحمد الجعفرى

تصدر العديد من الأحكام فى الدعاوى المدنية والتجارية والجنح والجنايات، أمام المحاكم المختلفة، ويكون من حق المدعى عليه الاستئناف أوالنقض أوالالتماس_حسب الدعوى_ على تلك الأحكام، أوالطعن عليها أمام محكمة النقض فى حالة الجنايات.

وترصد "اليوم السابع" المدد التى حددها القانون لإتخاذ اجراءات الاستئناف أوالنقض والمعارضة.

استئناف الدعاوى المدنية والتجارية خلال 40 يومًا.

استئناف المواد المستعجلة خلال 15 يومًا.

النقض فى الأحكام المدنية والتجارية 60 يومًا من تاريخ الحكم.

الالتماس بإعادة النظر من 40 يومًا من تاريخ الحكم.

الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ 10 أيام من تاريخ الحكم.

المعارضة فى الجنح والمخالفات من 10 أيام من تاريخ الإعلان.

الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات خلال 60 يومًا.