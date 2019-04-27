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تحرير 657 مخالفة مرورية وفحص 29 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 27 أبريل 2019 10:44 ص
تحرير 657 مخالفة مرورية وفحص 29 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية،  أسفرت عن تحرير657 مخالفة مرورية متنوعة.

كما نفذت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 7 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 29 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 11 شقة مفروشة و13 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا أشخاص منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 5 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.
 


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