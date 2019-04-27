تجديد حبس المتهمة بتهريب أوراق تحركات الإخوان إلى زوجها بسجن طره 15 يوما

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، وبإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، تجديد حبس ربة منزل، ضبط بحوزتها أوراق تخص جماعة الإخوان لزوجها الإخوانى أثناء زيارتها له فى سجن طرة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وبدأت تفاصيل تلك الواقعة أثناء فحص أفراد قوة تأمين سجن طرة، أقارب المتهمين أثناء الزيارات وبتفتيش المتهمة، عثر بحوزتها على أوراق بين طيات مستندات دراسية، بها أخر التطورات التى وصل إليها تنظيم جماعة الإخوان، وتحركاتهم وتواصلهم مع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن زوج المتهمة قيادى إخوانى، محبوس على ذمة قضية انضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن زوجته حاولت إدخال أوراق وتهريبها له أثناء زيارتها له فى سجن طرة، ضمن أوراق دراسية، وتبين أن من بين تلك المستندات أوراق، بها معلومات عن أحوال جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، فتم القبض عليها، وإحالتها للنيابة.