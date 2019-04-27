وأضاف بوتين - في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش تواجده في قمة "حزام واحد طريق واحد" للتعاون الدولي حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أنه يرغب في بحث الأزمة مع زيلينسكي بهدف إنهائها، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني انهك بسبب هذا الصراع.



وكان الصراع المسلح قد نشب في شرق أوكرانيا بين جماعات موالية لروسيا والقوات الأمنية في كييف عقب اندلاع الثورة الأوكرانية في عام 2014.



يذكر أن زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي ساخر، فاز باكتساح على الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ الأيام القليلة الماضية.