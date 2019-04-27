بدء صلاة عيد القيامة بالكنيسة الكاثوليكية فى مدينة نصر "صور"

كتب - تصوير حازم عبد الصمد

بدأت منذ قليل صلاة عيد القيامة بالكنيسة الكاثوليكية بمدينة نصر، فى القاهرة، وترأس الصلاة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية.

حضر عدد كبير من أقباط الطائفة بمدينة نصر، كما حضر اللواء أشرف حسنى مندوب وزير الداخلية.