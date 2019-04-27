الرئيسية تقارير مصرية بدء صلاة عيد القيامة بالكنيسة الكاثوليكية فى مدينة نصر "صور" السبت، 27 أبريل 2019 09:37 م احتفالات الكنيسة الكاثوليكية كتب - تصوير حازم عبد الصمد إضافة تعليق بدأت منذ قليل صلاة عيد القيامة بالكنيسة الكاثوليكية بمدينة نصر، فى القاهرة، وترأس الصلاة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية. حضر عدد كبير من أقباط الطائفة بمدينة نصر، كما حضر اللواء أشرف حسنى مندوب وزير الداخلية. إضافة تعليق صلاة عيد القيامة عيد القيامة الكنيسة الكاثوليكية القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم 5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة "التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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