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اليوم.. فتح باب الترشح على مقعد نقيب العلميين

السبت، 27 أبريل 2019 12:00 ص
اليوم.. فتح باب الترشح على مقعد نقيب العلميين الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل ثانى نقابة المهن العلمية
كتبت آية دعبس
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قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة،وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، إن النقابة تبدأ فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام للعلميين، لاستكمال المدة الباقية للمجلس الحالى من اليوم السبت 27 إبريل 2019، وحتى يوم الجمعة 3 مايو المقبل، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية، والتى تم عقدها فى 12 إبريل 2019.
 
وأوضح أبو عميرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد الانتخابات يوم السبت 18 مايو 2019، من الساعة العاشرة حتى الساعة السادسة مساء، فى كافة النقابات الفرعية بالمحافظات.
 
وكانت الجمعية العمومية لنقابة العلميين، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.
 
 

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