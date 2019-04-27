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اليوم.. انطلاق امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى

السبت، 27 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم.. انطلاق امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى امتحانات الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على
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تبدأ اليومَ السبت امتحانات النقل الإعداديّ والثانويّ الأزهريّ، للفصل الدراسيّ الثاني، للعام الدراسيّ 2018/2019م، للصفين: الأول والثاني الإعداديّ، والصفين: الأول والثاني الثانويّ بأقسامهما: العلميّ، والأدبيّ، والعُلوم الإسلامية. 
 
 
كما تبدأ امتحانات النقل الإعداديّ والثانويّ الأزهريّ، للفصل الدراسيّ الثاني، للعام الدراسيّ 2018/2019م، للبُعوث الإسلامية، للصفين: الأول والثاني الإعداديّ، اليومَ السبت، وللصفين: الأول والثاني الثانويّ، غدا الأحد 28 أبريل 2019. 
 
 
كما تبدأ امتحانات النقل للقراءات، للدور الأول، للصف الأول من مرحلة التجويد، والصفين الأول والثاني من مرحلتَي عالية القراءات والتخصُّص، اليومَ السبت. 

 


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