اليوم.. انطلاق امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى

تبدأ اليومَ السبت امتحانات النقل الإعداديّ والثانويّ الأزهريّ، للفصل الدراسيّ الثاني، للعام الدراسيّ 2018/2019م، للصفين: الأول والثاني الإعداديّ، والصفين: الأول والثاني الثانويّ بأقسامهما: العلميّ، والأدبيّ، والعُلوم الإسلامية.
كما تبدأ امتحانات النقل الإعداديّ والثانويّ الأزهريّ، للفصل الدراسيّ الثاني، للعام الدراسيّ 2018/2019م، للبُعوث الإسلامية، للصفين: الأول والثاني الإعداديّ، اليومَ السبت، وللصفين: الأول والثاني الثانويّ، غدا الأحد 28 أبريل 2019.
كما تبدأ امتحانات النقل للقراءات، للدور الأول، للصف الأول من مرحلة التجويد، والصفين الأول والثاني من مرحلتَي عالية القراءات والتخصُّص، اليومَ السبت.
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