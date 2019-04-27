اليوم.. انطلاق امتحانات النقل الإعدادى والثانوى الأزهرى

تبدأ اليومَ السبت امتحانات النقل الإعداديّ والثانويّ الأزهريّ، للفصل الدراسيّ الثاني، للعام الدراسيّ 2018/2019م ، للصفين: الأول والثاني الإعداديّ، والصفين: الأول والثاني الثانويّ بأقسامهما: العلميّ، والأدبيّ، والعُلوم الإسلامية.

كما تبدأ امتحانات النقل الإعداديّ والثانويّ الأزهريّ، للفصل الدراسيّ الثاني، للعام الدراسيّ 2018/2019م، للبُعوث الإسلامية، للصفين: الأول والثاني الإعداديّ، اليومَ السبت، وللصفين: الأول والثاني الثانويّ، غدا الأحد 28 أبريل 2019.

كما تبدأ امتحانات النقل للقراءات، للدور الأول، للصف الأول من مرحلة التجويد، والصفين الأول والثاني من مرحلتَي عالية القراءات والتخصُّص، اليومَ السبت.