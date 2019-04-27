المباحث تكشف مقتل رجل على يد زوجته وابنه فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث فى القاهرة، من كشف غموض واقعة مقتل أحد الأشخاص بالبساتين، وتم ضبط زوجته ونجلها لقتلهم المجنى عليه لخلافات أسرية بينهما ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين، من إحدى السيدات لها معلومات جنائية وشقيق زوجها، بوفاة زوجها 58 سنة وإتهام شقيق زوجها لها بالتسبب فى وفاته لخلافات الزوجية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى وجود خلافات أسرية دائمة بين الزوجة وزوجها المتوفى ، وأنها وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع نجلها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقررت الزوجة بأن المجنى عليه دائم التعدى عليها وأبنائهما بالضرب ، وتحصله منها على مبالغ مالية لكونه عاطل عن العمل ، فعقدت العزم على التخلص منه بالإتفاق مع أحد أبنائها ، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت بإعداد كوب من الشاى له ووضع أقراص مهدئه به ، وعقب إحتسائه وخلوده للنوم قامت بخنقه بيدها ، وقام الثانى بشل حركته حتى تأكدا من وفاته ، وعقب ذلك استدعت مفتش الصحة لإستخراج تصريح الدفن عقب إدعائها بأن الوفاة طبيعية وأيد الثانى أقوالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.