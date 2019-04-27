اللجنة المنظمة لـ"الأمم الإفريقية": سيكون للشباب دور لافت فى تنظيم البطولة

كتبت نورا فخرى

استقبلت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، الشباب المتقدم للمقابلات الشخصية الذين تقدموا للتطوع بالبطولة عبر الموقع الاليكتروني الرسمي للبطولة فى الفترة من 21 حتى 26 إبريل 2019.

وقالت إن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية سيكون للشباب دوراً لافتاً انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشباب فى المشاركة فى الأحداث الوطنية الكبري والعمل على نجاحها، مشيرة أنه ولأول مرة سيتم عقد المقابلات الشخصية لمجموعة من الشباب الأفارقة والأجانب المقيمين بمصر لاختيار عدد منهم للتطوع بالبطولة بعد تقدمهم للمشاركة على الموقع الالكتروني، وكذا لاول مرة عقد لقاءات مع عبر وسيلة الـ Skype مع المتقدمين من مختلف الدول الإفريقية والأجنبية المقيمين بدولهم.

وأضافت عامر، إن اختيار الشباب المتطوعين بدأ بإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة فى تنظيم البطولة من خلال إطلاق استمارة التقدم على الموقع الاليكتروني، وبلغت نسبة زائري الموقع منذ فتح باب التقدم للتطوع بالبطولة 58 ألف شاب وفتاة، ووصل عدد استمارات التقدم كاملة الاستيفاء 5428 استمارة بواقع 5296 شاب وفتاة من أبناء مصر من جميع محافظات الجمهورية، و132 شاب وفتاة من جنسيات أخري، مضيفةً انه يعقب ذلك المقابلات الشخصية للشباب المتقدمين للتطوع بالبطولة على الموقع الاليكتروني كمرحلة ثانية بدأت اليوم السبت ٢٧ ابريل وتستمر حتى السبت المقبل من خلال لجان مكونه من أساتذة جامعات متخصصين فى اللغات الأجنبية، وخبراء فى مجال اللغة وقياس المهارات.

وأضافت عامر، أنه سيؤخذ فى الاعتبار القدرات والمهارات المتوفرة لدى الشباب المتقدمين للتطوع، وتوظيفها فى المكان المناسب بالبطولة، وكذا الخبرات التى يتمتع بها الشباب فى الأحداث والأنشطة الجامعية المختلفة.

وأشارت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق أنه عقب مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار الشباب المتطوعين سيتم عقد مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة لهم، وعقب اجتيازهم بجدية سيتم ترشيحهم لأماكن محددة داخل اللجان يعقبها وضع تدريب متخصص لهم وفقا للمواقع التى سيتم التوزيع عليها بالتنسيق مع السادة رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة بالبطولة.

ولفتت الدكتورة جهاد عامر إلي أن جميع الخطوات الخاصة بمقابلة واختيار المتطوعين يتم المضي قدما بها بالتنسيق مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا، والكابتن محمد فضل مدير البطولة في إطار المتابعة الدورية لأعمال لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق بهدف تحقيق النجاح المنشود للبطولة الإفريقية.