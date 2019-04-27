video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكاتدرائية تبدأ ترتيل ألحان القيامة.. والمسلمون أول الحاضرين

السبت، 27 أبريل 2019 08:26 م
الكاتدرائية تبدأ ترتيل ألحان القيامة.. والمسلمون أول الحاضرين جانب من الاحتفالات
سارة علام - وائل ربيعى - إبراهيم سعيد
إضافة تعليق

شاركت مجموعة من السيدات المسلمات، فى قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية، حيث لفتن الأنظار بحجابهن الإسلامى وسط شعب الكنيسة الذى يتوافد على الكاتدرائية لحضور قداس القيامة الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بعد قليل.

وبدأ معلم الكاتدرائية المرتل إبراهيم عياد فى ترتيل ألحان القيامة بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية قبل 80 دقيقة من بدء صلوات قداس عيد القيامة المجيد.

ويترأس البابا مساء اليوم صلوات القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور شخصيات عامة ومندوب عن الرئاسة والوزراء ورجال الدولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. معلم الكاتدرائية يبدأ ترتيل ألحان القيامة.. وبدء توافد المصلين قبل القداس

ننشر رسالة العيد لمطران الكنيسة الأسقفية: "المسيح مازال يحيا الآن"

البابا تواضروس

قداس عيد القيامة

مسلمون يحضرون قداس القيامة

الكاتدرائيس المرقسية




لا تفوتك
القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة