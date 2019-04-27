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القوات السريلانكية تقتل مسلحين اثنين من تنظيم داعش

السبت، 27 أبريل 2019 05:45 ص
القوات السريلانكية تقتل مسلحين اثنين من تنظيم داعش عناصر من جيش سريلانكا
كولومبو أ ش أ
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أعلن الجيش السريلانكى، اليوم (السبت)، أنه قتل اثنين على الأقل من أعضاء تنظيم "داعش" خلال هجوم على مخبأ للتنظيم الإرهابي.

وقال متحدث باسم الجيش سوميث أتاباتو - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إنهم عثروا على 15 جثة فى منزل شهد معركة بالأسلحة على الساحل الشرقي..وكان الجنود يحاولون دخول منزل فى كالموناى (شرق)، عندما أطلق عليهم رصاص.

وهزت سلسلة انفجارات، مساء الجمعة، مدينة سامانتورى شرقى البلاد، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجير أشخاص لأنفسهم، خلال مداهمة مكان كانوا يتحصنون فيه.

وهزت سريلانكا، صباح الأحد الماضى، تفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، مخلفة مقتل 253 شخصا ونحو 500 مصاب.

 


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