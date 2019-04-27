العثور على جثة طفل غارقًا بعد ساعات من اختفائه فى الشرقية

عثر أهالى قرية المحمدية التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية على جثة طفل غارقًا فى ترعة القرية، بعد ساعات من اختفائه عن منزل أسرته بالقرية، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور أهالى قرية "المحمدية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، على جثة الطفل "محمد.ع" غارقًا فى مياه الترعة بالقرية.

وتبين أن الطفل متغيب عن منزل أسرته بالقرية قبل ساعات من سقوطه غارقًا فى مياه الترعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3388 إدارى منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.