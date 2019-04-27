العاصمة تستعد بـ13 إجراءً جديدًا لاستقبال شم النسيم

كتب سيد الخلفاوى

تستعد العاصمة لاستقبال عيد الربيع بعدة تجهيزات، حيث أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعليماته بتجهيز وإعداد حدائق القاهرة المختلفة لاستقبال مواطنى القاهرة وزائريها من المحافظات المختلفة.

ويرصد اليوم السابع أهم استعدادات العاصمة لاستقبال شم النسيم:



1- رفع كفاءة الحدائق والتأكد من صلاحية العاب الأطفال.

2 - انتشار رجال الشرطة بجميع حدائق العاصمة لتأمين زوارها.

3 - زيادة المسطحات الخضراء وإنشاء حدائق جديدة وزراعة الأشجار على جانبى المحاور والشوارع الرئيسية.

4 - تفتيش الحقائب قبل دخول الحدائق حفاظا علي أرواح المواطنين.

5 - توزيع أكياس بلاستيك للمواطنين لإلقاء القمامة بها حفاظًا على نظافة الحدائق .

6- فتح الحدائق من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشر مساءً.

7 - صيانة كاملة لجميع دورات المياه بالحدائق وأعمدة الإنارة.

8 - تواجد سيارات إسعاف داخل الحدائق الكبرى وبالقرب منها لمواجهة أى طارئ.

9 - إضافة 20 دورة مياه داخل الحديقة الدولية لخدمة روادها.

10- تطوير أجنحة الحديقة الدولية بالكامل.

11- تنظم عروض فنية من خلال فرق الفنون الشعبية والساحر والسيرك بالحديقة الدولية.

12 - رفع حالة الطوارئ بقطاعات المحافظة الخدمية.

13- تكثيف الحملات على الأسواق خاصة محال بيع الأسماء بأنواعها.