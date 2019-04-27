الشرقية ترفع درجات الاستعداد القصوي بمناسبه اعياد شم النسيم

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز و المديريات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم الكامل وإتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع مسئولي القطاعات المعنية لحل المشكلات والرد على الشكاوي بصفة دورية.

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز و المدن و الأحياء ومديري المديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال أعياد شم النسيم و الأخوة الأقباط ، مشدداً على ضرورة رفع كافة الإشغالات حول محيط الكنائس و الحدائق العامة و المتنزهات و التأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها

وشدد على رؤساء المراكز و المدن بالتنبيه على القائمين على الحدائق و الأماكن الترفيهية و المتنزهات و التي تشهد كثافات عالية من المواطنين بسرعة الإنتهاء من أعمال النظافة وجاهزيتها لإستقبال المواطنين لقضاء يوم ترفيهي و الإحتفال بعيد شم النسيم .

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم التنسيق مع مديريات التموين و الصحة والطب البيطري برفع حالة الطوارئ و تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على الأسواق و مصانع تصنيع الرنجة و الأسماك المدخنة للتأكد من إجراءات التصنيع و التخزين وسلامة المعروض من المنتجات الغذائية ومطابقته للإشتراطات الصحية حفاظاُ على الصحة العامة للمواطنين .

ووجه مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف برفع حالة الإستعداد القصوى في المستشفيات و خاصة في الإستقبال والطوارئ و وحدات الإسعاف و وبنوك الدم ومراكز علاج التسمم وإمداد المستشفيات بالمحاليل اللازمة و الأمصال المعالجة لحالات التسمم في إحتفالات شم النسيم مؤكداً أنه في حالة شعور أي مواطن بأعراض معوية أو دوخة بعد تناول وجبات شم النسيم ( الفسيخ و الرنجة المملحة و الأسماك بكافة انواعها ) عليه الإسراع فوراً إلى المستشفى لمتابعة الحالة صحياً بالمحاليل و الأمصال حتى لا يحدث أي حالات تسمم .

ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لمحاولات التعدي بالبناء على الأرض الزراعية وإستغلال إنشغال الأجهزة التنفيذية في الإستعداد لإستقبال أعياد شم النسيم والأخوة الأقباط مؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتأمين الكنائس وأداء الصلوات للأخوة الأقباط و الحدائق العامة و المتنزهات وتكثيف الوجود الأمني و المروري بالشوارع و مواقف السيارات وضبط أي مركبات مخالفة و تكثيف الحملات الأمنية على الأسواق بالتعاون مع الإدارات التموينية للرقابة على السلع و المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات و غير الصالحة للإستهلاك الأدمي.

و من جانب اخر

انتهت مديرية الري بالشرقية ، بالتعاون مع رئاسة مركز الزقازيق، من تطهير مصرف بُردين ورفع ورد النيل والمخلفات والقمامة الملقاه بالمصرف التي تعيق حركة المياه وتتسبب في إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ، كما تتسبب في عدم وصول المياه إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع والمصارف ، ذلك إستجابة لشكوى أهالي قرية كفر أباظة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والمتضررين من إنتشار ورد النيل بمصرف بُردين والذي يمر بالقرية .

قامت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدفع بالمعدات والكراكات على مصرف بردين لرفع كميات كبيرة من ورد النيل ورفع المخلفات والقمامة المُلقاه بالمصرف لتقليل الكميات المهدرة من مياه الري ولضمان وصول المياه إلى الأراضي الواقعة نهايات الترع والمصارف.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع خطة عمل بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للبدء في تطهير المصارف والترع بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية ورفع ناتج التطهير من على جانبي الطرق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .