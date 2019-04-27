video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق داخل شونة تخزين غلال بقرية العزازية فى قنا

السبت، 27 أبريل 2019 02:45 م
السيطرة على حريق داخل شونة تخزين غلال بقرية العزازية فى قنا حريق شونة - أرشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
نشب حريق داخل شونة لتخزين الغلال بقرية العزازية التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا وعلي الفور تم التعامل مع الحريق بعد انتقال 3 سيارات أطفاء قبل منع أمتداده للمنازل المجاورة للشونة.
 
كان اللواء مجدى القاضى تلقى أخطاراً من  الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، يفيد  بلاغًا باندلاع حريق داخل شونة قديمة لتخزين الغلال بقرية العزازية ونتج عن الحريق بعض التلفيات داخل الحوائط دون وقوع إصابات بشرية، وعلى الفور تم استدعاء الحماية المدنية لإطفاء الحريق ومنع امتداده إلى المنازل القريبة، وجار تحرير محضرًا بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. حريق ضخم يلتهم مخزن للمواد الكيماوية والبلاستيكية فى الجزائر

اخبار مصر

مركز دشنا

قنا اليوم

حريق بشونة




لا تفوتك
القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة