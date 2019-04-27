السيطرة على حريق داخل شونة تخزين غلال بقرية العزازية فى قنا

قنا - وائل محمد

نشب حريق داخل شونة لتخزين الغلال بقرية العزازية التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا وعلي الفور تم التعامل مع الحريق بعد انتقال 3 سيارات أطفاء قبل منع أمتداده للمنازل المجاورة للشونة.

كان اللواء مجدى القاضى تلقى أخطاراً من الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، يفيد بلاغًا باندلاع حريق داخل شونة قديمة لتخزين الغلال بقرية العزازية ونتج عن الحريق بعض التلفيات داخل الحوائط دون وقوع إصابات بشرية، وعلى الفور تم استدعاء الحماية المدنية لإطفاء الحريق ومنع امتداده إلى المنازل القريبة، وجار تحرير محضرًا بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.