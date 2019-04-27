السويس ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع

السويس - السيد فلاح

أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد القصوي لجميع الأجهزة التنفيذية والأحياء، مؤكدًا علي التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وباقي المديريات، لتلقى أى شكاوى خلال أجازة أعياد الربيع، وشم النسيم.

وأكد "صقر" علي نظافة الحدائق العامة والمتنزهات وفتحها أمام أهالي السويس وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وكلف جهاز النظافة والأحياء برفع القمامة أولًا بأول من الحدائق العامة.

وأكد محافظ السويس اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة بتكليف مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية بالقيام بحملات لمتابعة الأسواق ومراقبة محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة وجميع السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستعمال الادمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السلع غير الصالحة.

ووجه اللواء عبد المجيد صقر، مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات العامة لاستقبال أي حالة مرضية وتجهيزغرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ والاستقبال والحوادث بالمستشفي العام والتأمين الصحي بالسويس.

وكلف المحافظ إدارة المرور بمتابعة الطرق العامة، مؤكداً علي التواجد الامني علي الطرق الرئيسية والسخنة لتسهيل وصول القادمين من داخل وخارج السويس لقضاء أجازة عيد الربيع وشم النسيم بالسويس.