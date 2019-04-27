video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السويس ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع

السبت، 27 أبريل 2019 04:28 م
السويس ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - السيد فلاح
إضافة تعليق

أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد القصوي لجميع الأجهزة التنفيذية والأحياء، مؤكدًا علي التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وباقي المديريات، لتلقى أى شكاوى خلال أجازة أعياد الربيع، وشم النسيم.

 وأكد "صقر" علي نظافة الحدائق العامة والمتنزهات وفتحها أمام أهالي السويس وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وكلف جهاز النظافة والأحياء برفع القمامة أولًا بأول من الحدائق العامة.

وأكد محافظ السويس اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة بتكليف مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية بالقيام بحملات لمتابعة الأسواق ومراقبة محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة وجميع السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستعمال الادمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السلع غير الصالحة.

ووجه اللواء عبد المجيد صقر، مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات العامة لاستقبال أي حالة مرضية وتجهيزغرف العمليات والعناية المركزة والطوارئ والاستقبال والحوادث بالمستشفي العام والتأمين الصحي بالسويس.

وكلف المحافظ إدارة المرور بمتابعة الطرق العامة، مؤكداً علي التواجد الامني علي الطرق الرئيسية والسخنة لتسهيل وصول القادمين من داخل وخارج السويس لقضاء أجازة عيد الربيع وشم النسيم بالسويس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعادة فتح موانئ السويس واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

السويس

اخبار السويس

عبد المجيد صقر

محافظ السويس

عيد الربيع

شم النسيم




لا تفوتك
القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة