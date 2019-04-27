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"الزراعة": تدقيق قاعدة البيانات لتتبع المحاصيل المنزرعة والإنتاج

السبت، 27 أبريل 2019 01:00 ص
"الزراعة": تدقيق قاعدة البيانات لتتبع المحاصيل المنزرعة والإنتاج الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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قال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة ، إن  هناك حملات  مكثفة بالمرور الميدانى على جميع   مشاتل الخضر وفتح السجلات لتدقيق بيانات المشاتل والصوب الزراعية وتراخيصها، من خلال قاعدة بيانات ترتبط بوزارة الزراعة، بهدف تتبع حالة الزراعة والإنتاج والتداول بدء من وصول البذور والشتلات المستوردة وحتى زراعة الشتلة فى الأرض المُستديمة.

وأضاف "عطا "  في تصريحات لـ  " اليوم السابع "، أنه بناء على توجيهات  الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة ،تم تكثيف حملات التوعية بأهمية التوسع فى صوب إنتاج الخضروات، نظرا للقيمة الاقتصادية لها من خلال تحقيق عائد مجزى للفلاح والمنتج الزراعى، ولدورها في تطوير القطاع الزراعى وضبط منظومة الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة وصولا بمخرجات الإنتاج الزراعى.

وشدد رئيس  المحاصيل البستانية على جميع الإدارات  التابعة للإدارة بعمل أيام الحقل والمرور الميداني فيما يخص مرض العفن الهبابي للمانجو، ومتابعة ترخيص مشاتل الخضر ومتابعة سجلات المشاتل، وذلك لسهولة تتبع مصدر التقاوي وتكثيف المرور الميداني للمشاتل واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للمشاتل غير المرخصة.

 

 


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