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التنمية المحلية توجه المحافظين بتشكيل مجموعات عمل للمرور على المدارس

السبت، 27 أبريل 2019 08:56 ص
التنمية المحلية توجه المحافظين بتشكيل مجموعات عمل للمرور على المدارس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتشكيل مجموعات عمل من مكاتب مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظات، برئاسة مديرى الإدارات التعليمية، وعضوية كل من رئيس المدينة أو الحى وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل عن الشركة المصرية للاتصالات، للمرور على المدارس الموجودة بنطاق الإدارة التعليمية فى كل محافظة، وإعداد تقرير بشأن كفاءة الشاشات والمعدات الفنية الموجودة بالمدارس واللازمة لتطبيق نظام التعليم الجديد.

وأشار اللواء شعراوى، إلى اهتمام الوزارة بتوفير كافة آليات الدعم اللازمة للمساهمة في تطبيق نظام التعليم الجديد، مؤكداً أن النهوض بالتعليم هو اللبنة الأولى في بناء الدول وتحقيق النمو الاقتصادى، فى ظل تكاتف كل أجهزة الدولة معاً، من أجل إنجاح منظومة التعليم الجديدة، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام ببناء الإنسان المصرى بالعلم والمعرفة والثقافة لتحقيق التنمية والارتقاء بالدولة المصرية والمضى بها قدماً نحو مستقبل أفضل .

يأتى ذلك، فى إطار التنسيق بين جميع أجهزة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية في جميع المحافظات ومتابعة النظام التعليمى الجديد، وفى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة مركزية للمرور على المدارس بالمدن والقرى والأحياء التي تم دعمها بشاشات أو معدات فنية لتطبيق نظام التعليم المصرى الجديد والتأكد من مدى كفاءتها ومدى فاعليتها واستخدامها في الغرض المخصص من أجله.

 

 


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